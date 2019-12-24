"نيفين" تطلب الخلع: "مش راضي يشتري عربية لبنتي تروح بيها الدرس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقامت "نيفين. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها الخلع من زوجها، مبررة طلبها: "جوزي مش راضي يشتري عربية لبنتي عشان تروح بيها الدروس".

تقول "نيفين" 41 سنة، ربة منزل: "تزوجت منذ 20 عامًا بعبدالرحمن 46 سنة، مقاول، ورزقنا الله بابنتين في المرحلة الثانوية والإعدادية، هو متيسر ماديًا، ونعيش في مستوى اجتماعي مرتفع، والمشكلة التي أعاني منها أن زوجي لا يُنفذ غير رأيه فقط".

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وتتابع الزوجة: "ابنتي في الثانوية العامة، وتذهب إلى دروسها بسيارة والدها، وفي يوم طلبت منه أن يشتري لها سيارة تقودها بنفسها مثل أصدقائها؛ ولكنه رفض خوفًا عليها، وعندما تتدخلت لكي أقنعه أن يشتري السيارة لابنتنا إرضاءً لرغبتها، رفض وقال الموضوع انتهى".

تضيف نيفين: "عانت ابنتي نفسيًا عقب رفض والدها، ما أثر على دراستها، وتركت المنزل وذهبت إلى خالتها، وعندما علم زوجي تشاجر معي بداعي أن أولاد أختي شباب، فذهب إليها كي يحضرها إلى المنزل، فقالت له إنها لن تعود إلا بعد شراء السيارة، وهو ما اعتبره مساومة، فأصر على الرفض، ورفضت ابنتي العودة معه إلى المنزل، فأقسم على عدم الإنفاق عليها".

تستكمل الزوجة: "ظروف أختي المادية بسيطة ولا تسمح لها أن تنفق على ابنتي، فأخذت مبلغ من دولاب زوجي وأعطيته لابنتي كي تدفع مصروفات الدروس؛ وعندما اكتشف زوجي ذلك ضربني، وكانت أول مرة منذ 20 سنة، فغضبت وتركت المنزل، ورفعت دعوى خلع حملت رقم 2804 لسنة 2019، ولا تزال منظورة لم يتم الفصل فيها".​