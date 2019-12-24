أخبار مصر | 30 إلى 45 دقيقة.. ننشر تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 30 إلى 45 دقيقة.. ننشر تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، عن وجود تأخيرات متوقعة في عدد من خطوط الهيئة، نتيجة استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك، وتحديث نظم الإشارات، وأعمال التطوير.

وجاءت التأخيرات كما يلي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة. ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:- Advertisements