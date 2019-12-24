مصر | "تجنبا للحوادث".. إرشادات مهمة للسائقين بسبب الأمطار

وأكدت على ضرورة ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارة أخرى بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم. بعد تحذيرات الأرصاد، ومن تلك الإرشادات:

1- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

2- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

3- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

4- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

5- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

