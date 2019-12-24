مصر | نشرة مرور "الخليج 365": سيولة على الأوتستراد وبطء على الدائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": سيولة على الأوتستراد وبطء على الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانتظمت حركة السيارات في كوبري عباس، والجامعة والجلاء و15 مايو في الاتجاهين، وبينما ظهرت تجمعات بسيطة للسيارات بميدان التحرير ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، في ظل انتشار الخدمات المرورية.
وشهدت منطقة محيط جامعة القاهرة كثافات مرورية على طول شارع الأهرام، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحي ومديرية أمن الجيزة وبمنطقة الكورنيش كما ظهرت كثافات محدودة في ميدان الجيزة.
وشهد الطريق الدائري، بعض الكثافات المحدودة للقادم من قليوب وصولا إلى شبرا الخيمة، وكذلك الأمر للمتجه من نفق السلام اتجاه الأقاليم من مسطرد وصولا إلى قليوب، ومن المعادي اتجاه المنيب والعكس، وظهرت سيولة مرورية في حركة السيارات من المريوطية وصولا إلى المنيب ومن مناطق الجيزة وصولا إلى الخصوص والمرج.
كمل تبطأت حركة السيارات، أعلى وصلة المريوطية في اتجاه المنيب، ثم عادت الكثافات مرة أخرى أعلى منطقة البساتين حتى منزل الأوتوستراد، كما شهد محور روض الفرج سيولة مرورية، وشهد محور ٢٦ يوليو تزاحم طفيف.