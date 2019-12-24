مصر | نشرة مرور "الخليج 365": سيولة على الأوتستراد وبطء على الدائري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": سيولة على الأوتستراد وبطء على الدائري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من السيولة والانسيابية شوارع بعض شوارع وميادين القاهرة والجيزة، بينما تباطأت في بعض المناطق، اليوم الثلاثاء، في ظل تواجد رجال المرور بكافة الميادين والشوراع، لمتابعة حركة المرور وتأمينها عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين، وسحب أي كثافات مرورية تظهر بالمحاور وإزالة أي معوقات مرورية.



وانتظمت حركة السيارات في كوبري عباس، والجامعة والجلاء و15 مايو في الاتجاهين، وبينما ظهرت تجمعات بسيطة للسيارات بميدان التحرير ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، في ظل انتشار الخدمات المرورية.



وشهدت منطقة محيط جامعة القاهرة كثافات مرورية على طول شارع الأهرام، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات بشارع النيل السياحي ومديرية أمن الجيزة وبمنطقة الكورنيش كما ظهرت كثافات محدودة في ميدان الجيزة.

ويوجد زحام بشارع فيصل والهرم، إلى حد ما وميدان لبنان وميدان مصطفى محمود وشارع السودان ومحي الدين أبو العز وجامعة الدول العربية وشارع أحمد عرابي.