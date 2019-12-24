مصر | اليوم.. نظر تجديد حبس 8 من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نظر تجديد حبس 8 من أعضاء رابطة "ألتراس أهلاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم، جلسة تجديد حبس 8 متهمين من "الالتراس أهلاوي"، وذلك في القضية رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور. وجاء أسماء المتهمين كالأتي: عيد سيد عبد اللطيف عبد القادر ــ علي وليد علي محمد ــ محمد زياد عبد الكريم سعد ــ محمود محمد عيد عبد الغني سليمان ــ عبد الرحمن محمد حسن متولي ــ محمد محمود يماني سليم ــ محمود جمال أبو سريع محمد ــ يوسف مصطفى عبد الملاك عبد اللطيف.

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