مصر | اليوم.. نظر أمر تجديد حبس الداعية السلفي محمود شعبان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نظر أمر تجديد حبس الداعية السلفي محمود شعبان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع المحاكمة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، أمر تجديد حبس الداعية السلفى الشيخ محمود شعبان إبراهيم مصطفي الأستاذ المساعد بقسم البلاغة بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الازهر، فى اتهامه بالتحريض على عنف، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور في القضية رقم 771 لسنة 2019

وأسندت النيابة الى محمود شعبان عددا من الاتهامات، في مقدمتها التحريض على التظاهر يوم 28 نوفمبر من عام 2014، والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل احكام الدستور والقانون.