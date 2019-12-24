شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف وكيلًا لـ«صحة بني سويف».. ونقل عبدالناصر حميدة إلى الغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارا بتكليف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في السويس، للعمل وكيلا لوزارة الصحة في بني سويف.

وقررت وزيرة الصحة، الاثنين، نقل الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، للعمل وكيلا لوزارة الصحة في محافظة الغربية.