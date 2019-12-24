شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. انتخابات إلكترونية لبرلمان «الطلائع والشباب» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لأول مرة، تجري مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية انتخابات برلمانات الطلائع بالشعب الرياضة داخل الفروع الشبابية الثمانية على مستوى المحافظة الكترونياً.

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة، أنه سيجرى إجراء تجربة الانتخابات الالكترونية في 22 شعبة رياضة في الفروع، حيث جرت الانتخابات في 6 فروع هي شرق ووسط والمنتزة وغرب وبرج العرب، الاثنين، فيما تجرى التجربة في فرعى العامرية والعجمى، الجمعة.

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وأشارت «الشريف» إلى ان تجربة الانتخابات الالكترونية أتت بنتائج ايجابية كبيرة، مؤكدة استمرار العمل بها مستقبلا لتحقيق معايير الشفافية والنزاهة، موضحة أن اجراء انتخابات برلمانات الطلائع الكترونيا يأتى تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

كما تأتي الانتخابات الإلكترونية في إطار توصيات منتدى شباب العالم حول أهمية التحول الرقمي والإليكترونى باعتبار أن هذا التحول لاقى اهتمام واستحسان كبير على مستوى العالم، ولفتت «الشريف» إلى اكتمال النصاب القانونى بفرع شباب برج العرب وتشكيل برلمان الطلائع بمركز شباب برج العرب وفرع شباب شرق.

في السياق، قالت وكيل الوزارة إن المديرية افتتحت، الاثنين، أول فصل دراسى لتعليم الكبار والمتسربين من التعليم بمقر المديرية في منطقة سموحه ليستمر لمدة 3 شهور حيث يتم الاستعانة بمعلمون متخصصون في هذا الاطار يتسلم الدارس شهادة رسمية من المديرية تفيد باجتيازة فترة التدريب، وإن الدورة تستهدف العمال والموظفون ممن فاتهم قطار التعليم وذلك في إطار مبادرة «المصريون يتعلمون».