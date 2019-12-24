شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 24 ديسمبر 2019 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة إعادة محاكمة 34 متهمًا في القضية المعروفة بـ «اقتحام قسم شرطة التبين».
تنطلق القمة الثلاثية بين قادة الصين واليابان وكوريا الجنوبية والتي ستبحث كيفية التعامل مع تصرفات كوريا الشمالية الاستفزازية وتعميق التعاون الاقتصادي.
تحتفل جامعة القاهرة بعيد العلم السادس عشر، وبمرور 111 عامًا على إنشائها وتكرم مجموعة من علماء الجامعة ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة بأنواعها، وجوائز الجامعة في مختلف المجالات العلمية.
تقام مباراة كرة القدم بين فريقي الإنتاج الحربى والزمالك على ستاد السلام؛ في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، وذلك ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري العام المصري.
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