84% من القراء يؤيدون سن تشريع ينظم عمل "السياس" فى الشوارع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد سن تشريع ينظم عمل السياس فى الشوارع، أيد غالبية القراء سن تشريع ينظم عمل السياس فى الشوارع. وأيد 84% من القراء سن تشريع ينظم عمل السياس فى الشوارع، بينما عارض 16% من القراء سن تشريع ينظم عمل السياس فى الشوارع.



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