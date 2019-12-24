شكرا لقرائتكم خبر عن الطوائف الغربية تحتفل بعيد الميلاد المجيد اليوم.. تعرف على خريطة الاحتفالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الطوائف المسيحية التى تعتمد التقويم الغربى، اليوم الثلاثاء، بليلة عيد الميلاد المجيد إذ ترتفع صلوات القداس الإلهى فى عدد من الكنائس بالقاهرة والمحافظات، وفى النقاط التالية يستعرض الخليج 365 خريطة احتفالات رؤساء الطوائف.

يترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك صلوات عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية العذراء بمدينة نصر فى التاسعة مساء غدًا الثلاثاء بحضور مندوب عن رئاسة الجمهورية.

2- يترأس المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، قداس العيد بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة ليلة الثلاثاء، وقداس آخر صباح الأربعاء ببطريركية الأرمن الكاثوليك بوسط القاهرة.

يترأس قداس عيد الميلاد، نيافة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، بحضور عدد من أبناء الكنيسة، كما يشارك في الحفل مندوب عن رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وعدد من نواب البرلمان، والشخصيات العامة والتنفيذيين.

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للكنيسة الأرمينية في مصر 5 كنائس، اثنتان بالإسكندرية وثلاث موزعة على مناطق وسط القاهرة ومصر القديمة ومصر الجديدة.

3 يترأس البابا ثيؤدوروس الثانى، بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وعموم أفريقيا، قداس العيد بكاتدرائية القديس نيقولاوس بمنطقة الحمزاوى بمنطقة الأزهر في التاسعة والنصف صباح الأربعاء

4 يترأس البطريرك يوسف العبسى، بطريرك الروم الكاثوليك، قداس العيد بمقر البطريركية بالظاهر في القاهرة، صباح الأربعاء المقبل.

5 - يترأس المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء.

فيما تحتفل الكنائس التى تتبع التقويم الشرقى بعيد الميلاد المجيد مساء السادس من يناير المقبل، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يترأس القس الدكتور أندريا زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالات الطائفة بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة فى 5 يناير المقبل.