شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: وصول أولى القطارات الإسبانية الجديدة نهاية 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بهيئة السكة الحديد، أنه مخطط وصول أولى القطارات الإسبانية الجديدة المتعاقد عليها نهاية العام المقبل، لافتة إلى أن الهيئة تعاقدت مع شركة تالجو الإسبانية لتصنيع وتوريد عدد 6 قطارات مكيفة كلا منها عبارة عن وحدة واحدة شبيهة بقطارات "التوربينى" التى كانت موجودة وتعمل بالهيئة قبل إخراجها من الخدمة منذ سنوات بسبب انتهاء عمرها الافتراضى.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365"، أن أول قطار من القطارات الجديدة متوقع تسليمه الهيئة نهاية العام المقبل، على أن تقوم باختباره وتجربته على خطوط السكة الحديد المصرية لفترة 6 أشهر، بحيث يتوالى توريد باقى القطارات الإسبانية المتعاقد عليها عقب اعتماد القطار الأول، مشيرة إلى أن كل قطار من القطارات الجديدة يتكون من جرار وعربة قوى وعربة بوفيه مكيفة و5 عربات درجة أولى مكيفة و8 عربات درجة ثانية مكيفة.