شكرا لقرائتكم خبر عن معارض تركى يكشف: ميزانية 2020 تعادى الفئات الضعيفة وتكرس دكتاتورية الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، عن نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركى، جارو بايلان، استنكاره ميزانية الحكومة التركية للعام المقبل 2020، والتى أقرها البرلمان التركي مؤخرًا بعد موافقة نواب الحزب الحاكم وحلفاؤه فى حزب الحركة القومية بأوامر من أردوغان، مؤكدًا أنها ميزانية لا تحمل أخبارًا سارة للنساء والعمال والشباب.

نائب حزب الشعوب الديمقراطى التركي، قال إن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، وحلفاءهم فى حزب الحركة القومية، يعلمون جيدًا أن هناك قصورًا فى ميزانية 2020، لكنهم صوتوا بالموافقة على تلك الميزانية التى تفتقد للعدالة فى ظل تعليمات من أردوغان ودولت بهتشلى.

وأشار نائب حزب الشعوب الديمقراطي التركى، إلى أن الموافقة على ميزانية الحكومة المركزية لعام 2020، رغم انتقادات المعارضة أثناء مناقشة الميزانية في لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، ورفض 159 نائبًا لها، مقابل موافقة 329 نائب من إجمالي 488 صوتًا، مما يعني أن الموازنة لم تلق توافقًا بين الأحزاب، وقبلها أعضاء حزبى العدالة والتنمية والحركة القومية.