شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. نائبة إطلاق النار تعتذر: "سعيدة جدا أنى ضربت نار.. ومش ندمانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت نوسيلة إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، على واقعة تداول فيديو لها وهى تطلق النيران فى فرح ابنتها.

واعترفت نوسيلة إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إنها هى من ظهرت فى الفيديو ولا ترى داعى للضجة المثارة"، متسائلة: "هل الفيديو لو كان للرجل كانت ستثار مثل هذه الضجة ؟".

وتابعت: "تدربت على السلاح، ومتمكنة من التعامل معه، إحنا داخلين على انتخابات وهناك منافسات".

وأضافت "أوجه رسالة إلى المصريين ليه مش بنعمل ضجة على مشروعات الرئيس ونتكلم عليها على مواقع التواصل الاجتماعى زى اللى بيحصل، دلوقتى.. خطوبة بنتى ومن حقى أفرح، ولم أصب أى شخص بضرر".

ووجهت النائبة حديثها لموسى "لو عزمتنى فى أي فرح تانى عندك هاجى وأضربلك نار"، ورد موسى: "إحنا صعايدة وفى فرح بنتى مضربناش نار ولا طلقة واحدة".

وأردفت عضو مجلس النواب "سعيدة جدا أني ضربت نار وفرحت ببنتي، ومش ندمانة"، مضيفة "قمتم بتحويل الواقعة لحالة فريدة من نوعها لأنني سيدة فقط"، وهو ما رد عليه موسى قائلا: "لقد خرجتى عن شروط ترخيص السلاح والمرخص فقط فى حالة الدفاع عن النفس، ومشهد الفيديو لم يكن فيه أى دفاع عن النفس".

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وقدمت النائبة، اعتذارها على الهواء مباشرة، مضيفة أنها ستتواصل مع مديرية أمن الشرقية غدا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بتسليم سلاحها لهم بعد إطلاق النار فى خطوبة ابنتها، مضيفة أنها حصلت على ترخيص للبندقية الخرطوش للدفاع عن النفس، مؤكدة ان كل الرجالة تضرب نار من أسلحة فى الشوارع ولا يوجد أى ضجة عليهم.

وعلى صعيد متصل، قال اللواء فاروق المقرحى مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن ترخيص السلاح يكون للدفاع عن النفس والمال ولا يشمل الترخيص الأفراح أو الطهور أو الابتهال، مضيفا أن النائبة تمثل الشعب وتشرع القوانين، وعضوية البرلمان تفرض على النائبة ألا تكون تصرفاتها مثل عامة الشعب.

وتابع المقرحي أن ما فعلته النائبة جريمة تستوجب سحب الترخيص إذا كان مسجل باسمها وإذا كان غير مرخص باسمها فهذه جريمة تسمى استخدام سلاح بدون ترخيص وهنا يتوجب سحب السلاح والترخيص من صاحبه، مضيفا أن ضرب النار ممنوع في غير الحالات التي ينص عليها قانون ترخيص السلاح، مشيرا إلى أن النائبة قدوة لكل الناس وإذا استباحت هذا الفعل فإنه سيكون مباحا من كل المواطنين.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن قرار سحب الترخيص يرجع إلى مديرية أمن الشرقية لأنها جهة منح الترخيص، مشيرا إلى أن ضرب النار في الأفراح عادة مذمومة لأنها تسبب مصائب كثيرة ولا بد من إلغائها لأنها لا تليق بمصر المتحضرة.