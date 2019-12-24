شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب معلقا على قانون تصالح مخالفات البناء: النتيجة "صفر".. نحتاج ثورة إدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامي عمرو أديب، على على قانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هذه المصالحات ستدخل للدولة ما يقارب 400 مليار جنيه، مضيفًا: "النتيجة صفر، بنتكلم عن دولة محتاجة إلى كل قرش لكل مورد مالي لها ولم يحدث شيء، ولذلك فالجهاز الإداري بالدولة لابد أن يكون مسؤولًا عن تصالح مخالفات البناء".

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية": "عندي حساسية من الموظفين في الأجهزة الحكومية، ومصر كانت هتبقى أحسن من سنغافورة لو ماعندناش مدام مديحة اللي في الدور التالت؛ لأنهم سبب كبير في عدم تقدم مصر.. أنا مش باقول كلام مرسل، لكن مجلس النواب كان منعقد اليوم وتحدث عن الدولة العميقة وقانون تصالح مخالفات البناء.. نحن نحتاج لثورة إدارية".

وواصل: "أغلب المصريين عندهم مخالفات بناء، وأغلبهم عايزين يتصالحوا وياخدوا عقد يثبت ملكيتهم"، لافتًا إلى أن اليوم شهد انتفاضة من الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الذي صرَّح بأن النتيجة "صفر" حيث إن هناك ما يقرب من 3 ملايين مخالفة، ومَن تقدّموا للمصالحة هم نحو 3 آلاف فقط.

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بدوره قال المهندس عماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنهم تلقوا حتى الآن 70 ألف طلب فقط للتصالح في مخالفات البناء، من أصل 3 ملايين حالة مخالفة.

وأشار إلى أنه لا يوجد تعاون من قبل الإدارات المحلية، مضيفًا: "أي مواطن بيروح يسألهم عن التصالح بيكون ردهم عليه هو في حد جالك".

وأوضح أن هناك أخطاء وإشكاليات في تطبيق قانون التصالح بمخالفات البناء متعلقة بتشريع بعض المواد.