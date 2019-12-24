خالد عبد الغفار يفتتح فعاليات المؤتمر لـ 17 لوزراء التعليم بالوطن العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، ظهر اليوم الثلاثاء ، فعاليات المؤتمر السابع عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى في الوطن العربى ،تحت عنوان (الذكاء الاصطناعى والتعليم: التحديات والرهانات)، بحضور الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، و الوزراء والمسئولين عن التعليم العالى والبحث العلمى بالوطن العربى، وذلك بأحد فنادق القاهرة، والذى يستمر على مدار يومى 24، 25 ديسمبر الجارى.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات العربية في مجال التعليم العالى والبحث العلميدى، ودراسة بعض قضايا التعليم العالي ومشكلاته، ووضع الحلول المناسبة لها، وكذلك وضع تصورات مستقبلية لبعض مسارات التعليم العالي واتجاهاته.

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ويتضمن المؤتمرعدة جلسات عمل على مدار اليومين تستعرض العديد من الدراسات والقضايا حول الذكاء الاصطناعى: التحديات والرهانات، سياسات البحث العلمى وأخلاقيات الذكاء الاصطناعى فى إطار الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى عرض ومناقشة وثيقتى الألكسو الخاصين بالإطار العام للبحث العلمى العربى فى المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، والتصنيف العربى للجامعات، فضلاً عن عرض تقرير اجتماع الخبراء ومشروع توصيات للاعتماد.