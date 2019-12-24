شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل ينصح بضرورة الفحص عند الشعور بالأعراض المرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة المنتفعين بضرورة الكشف عند الطبيب مع الشعور بأى ألم ، مؤكدة على الكشف منعا لحدوث المضاعفات الصحية .

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل :يجب على المريض عندما يشعر بأى أعراض مرضية أن يتوجه للطبيب للإطمئنان على صحتة منعا للدخول فى مضاعفات صحية، ينبغى عدم صرف أى دواء من تلقاء نفسة لأن ذلك يعرضة للخطر ، مشددة على أن صرف الدواء أو تحديدة من إختصاص الطبيب وتحديد الجرعات من اختصاص الصيدلى.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة ،أن عيادات التامين الصحى الشامل متاحة بجميع الوحدات والمراكز الصحية بشكل مستمر من 8 صباحا وحتى 8 مساء كما أن الطوارئ متاحة بالمستشفيات على مدار 24 ساعة.