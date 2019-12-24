"موجة طقس مضطربة".. الأرصاد: احذروا هذه الأفعال حتى يوم الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها رمال وأتربة، بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل.

ونصحت شاكر المواطنين، القيادة بهدوء لانخفاض الرؤية بسبب الأمطار أو الرمال والأتربة المثارة، وضرورة اتباع تعليمات المرور، وترك مسافات أمان بين السيارة والأخرى، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أماكن سقوط الأمطار.

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وحذرت شاكر المواطنين، من عدة أفعال حتى يوم الجمعة المقبل، موعد انتهاء الموجة غير المستقرة، منها الابتعاد عن أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار، وتجنب السير بجوار اللوحات المعدنية أثناء نشاط الرياح، خاصة المتعاملين في الأنشطة البحرية على البحر المتوسط.

وفي بيان رسمي، توقعت هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء، تمتد متوسطه الشدة إلى مدن القناه ومناطق من شمال الصعيد.

وحذرت الهيئة من حالة الطقس المضطربة، مناشدة كافة الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.​