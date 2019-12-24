مصر | اليوم.. نظر تجديد حبس 5 متهمين بـ"طلائع حسم" الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نظر تجديد حبس 5 متهمين بـ"طلائع حسم" الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليوم الثلاثاء، غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمر تجديد حبس 5 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 828 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ "طلائع حسم الإرهابية".

والمتهمون هم كل من: شيماء أحمد على محمد، يحى رمضان عبد السميع عبد الواحد، ياسين محمد عبد الرحمن طباخ، بدر فتحى بدري حسن، وأحمد بن على بن يوسف.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها التحريض ضد مؤسسات الدولة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة.

