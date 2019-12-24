مصر | نظر تجديد حبس ثلاث متهمين بـ "مقاطعون" اليوم أمام "الضمراني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نظر تجديد حبس ثلاث متهمين بـ "مقاطعون" اليوم أمام "الضمراني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غرفة المشورة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم الثلاثاء، جلسة تجديد حبس ثلاث متهمين على ذمة القضية رقم 482 لسنة 2018 المعروفة إعلاميًا بـ "مقاطعون".

والمتهمون هم: أحمد جمال على مناع ــ حسن حسين أحمد توفيق ــ محمد إبراهيم عبد الله إبراهيم.

وأسندت النيابة لهم تهمًا بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.