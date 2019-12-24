مصر | اليوم.. نظر تجديد حبس 29 متهما بينهم فتاة بقضية "الصفافير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نظر تجديد حبس 29 متهما بينهم فتاة بقضية "الصفافير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 29 متهما بينهم فتاة في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بقضية " الصفافير"

والمتهمين هم كل من: عصام السيد محمد محمد ــ محمود شعبان بكري محمد ــ محمد حنفى أحمد عبد العال ــ عمر محمود إبراهيم رزق ــ شيماء خليل أحمد عثمان الصعيدي ــ هميمي محمد هميمي ــ أيمن محمد محمد علي الحفناوى ــ محمد طه فاروق عبد السميع ــ جمال محمود محمد سيد ــ ياسر محمود عبد المجيد أبو طالب ــ أحمد عبد الفتاح إبراهيم ــ عمرو سليم أحمد سليم ــ خالد عبد المنعم عبد الحميد الحداد ــ هارون عامر محمد حسانين ــ محمود عبد الرحمن محمد قرنى ــ عبد الرحمن محمد محمود طايل ــ محمد عثمان حسين جاد الحق ــ محمود أحمد محمد ــ عمر محمد احمد أمين ــ عمرو محمود نادى ــ علاء متوالى السيد محمد ــ محمد الطاهر عبد السلام فرغلي ــ مصطفى أحمد محمد خضراوي ــ ياسر أحمد أحمد علي السيسي ــ حسن حسين عبد السميع حسن ــ محمد بدير محمد طه مرعى ــ محمد أحمد طه عبد الغني ــ إبراهيم محمد عبد الرحمن ــ البدري عرفه محمد أبوزيد.

يذكر أن المتهمين مقبوض عليهم فى غضون شهر مارس 2019 على خلفية حملة الصفافير التي أطلقها الإعلامي الاخواني معتز مطر علي إحدي القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم وهي عبارة عن إطلاق الصفافير في وقت واحد كتعبير عن الاحتجاج، وذلك في محاولة تحريضية منه للشعب ضد الدولة المصرية.

