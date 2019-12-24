مصر | نظر تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نظر تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم، تجديد حبس 3 من المتهمين على ذمة القضية رقم 585 لسنة 2018 حصر أمن دولة في اتهامهم بالانضمام لجماعة ارهابية.

والمتهمون هم كل من: ريم دسوقي محمد دسوقي، وأحمد صبري السيد أحمد، وأسامه فاروق عويس رمضان.

ووجهت النيابة لهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.