مصر | اليوم.. نظر أمر تجديد حبس 16 من المتهمين في "خلية الأمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. نظر أمر تجديد حبس 16 من المتهمين في "خلية الأمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، أمر تجديد حبس 16 من المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم خلية الأمل".

وهم كل من: محمد أحمد غريب إبراهيم ــ رامى نبيل علي شعبان ــ أحمد عبد المجيد حسن الغالب ــ أحمد عبد القادر تمام علام ــ أسامه عبد العال محمد العقباوي ــ تاج الدين عبد الله عبد القادر ــ تقي عبد الناصر عبد الله ــ حسام مؤنس محمد مسعد ــ خالد أحمد أحمد أبو شادى ــ زياد عبد الحميد ذكى العليمى ــ عمر محمد شريف مصطفى ــ كمال سعد لدين فؤاد ــ لؤيه صبري الشحات عبد الحليم ــ هشام فؤاد محمد عبد الحليم ــ هاني عطيه سعد الدين محمد ــ مختار فوزي القطب العربي.

وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، كل من: مصطفى عبد المعز، وأسامة العقباوى، وعمر الشنيطى، وحسام مؤنس، وزياد العليمى، وهشام فؤاد، وحسن بربرى وأحمد تمام وخالد أبو شادى.

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كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق فى القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.