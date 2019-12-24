شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس أساقفة الكنيسة الانجليكانية يترأس قداس العيد بكاتدرائية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي، اليوم الثلاثاء، بليلة عيد الميلاد المجيد إذ ترتفع صلوات القداس الإلهي فى عدد من الكنائس بالقاهرة والمحافظات، إذ يترأس المطران الدكتور منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية (الانجليكانية) بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء.

فيما تحتفل الكنائس التي تتبع التقويم الشرقي بعيد الميلاد المجيد مساء السادس من يناير المقبل، إذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس العيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما يترأس القس الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالات الطائفة بكنيسة قصر الدوبارة بوسط القاهرة يوم الخامس من يناير المقبل.

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تصلى الكنيسة الأسقفية عيد الميلاد المجيد بالتقويم الغربى فى الـ25 من ديسمبر من كل عام وتتبع كنيسة الفاتيكان