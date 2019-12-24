شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط: افتتاح محطة الصرف الصحى بشطا 2020 بتكلفة 500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة من أكثر المحافظات المخدومة بالصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

وقالت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن عام 2020 سيشهد افتتاح عددا من محطات الصرف الصحى بمختلف أنحاء محافظة دمياط، لافتة إلى أن العام المقبل سيشهد افتتاح محطة شطا العملاقة والتى تخدم مدينة دمياط للأثاث وقرى جنوب مركز دمياط مثل شطا وغيط النصارى وشط جريبة.

وأوضحت محافظ دمياط، أن المحطة الجارى الانتهاء منها مقامة على مساحة 40 فدانا بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه وتستوعب 25 ألف متر مكعب، مشيرة إلى أن تشغيل تلك المحطة سيخفيف الضغط على محطة الصرف الصحى بالعنانية والتى تخدم قرى العنانية والسيالة والبصارطة وعزب النهضة والشعراء.