شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كسوف بـ2019 يُرى بمصر.. العالم يترقب "كسوف حلقى" للشمس الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستكون الكرة الأرضية على موعد الخميس المقبل 26 ديسمبر الجارى، مع كسوف حلقى للشمس سيتفق توقيت وسطه مع اقتران شهر جمادى الأول لعام 1441 هجريا، وسيُرى فى مصر فى نهايته وهو أخر الكسوفات بعام 2019.

الكسوف الحلقى للشمس المرتقب يمكن رؤيته فى منطقة الشرق الأوسط، وشمال شرق قارة إفريقيا، وقارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، وشمال وغرب أستراليا، وسوف يرى حلقيا فى الهند وسيرلانكا وسنغافورة وإندونيسيا.

وفى مصر يمكن رؤية نهاية الكسوف الجزئى بعد شروق الشمس على الحدود الشرقية لسواحل البحر الأحمر فى رأس غارب لمدة 3 دقائق، وفى الغردقة لمدة 7 دقائق، وفى سانت كاترين لمدة 6 دقائق.

ويمكن أيضا رؤية نهاية الكسوف الجزئى بعد شروق الشمس فى شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق، وفى القصير لمدة 12 دقيقة، وفى مرسى علم لمدة 15 دقيقة، وفى شلاتين لمدة 20 دقيقة، وفى أبو رماد لمدة 26 دقيقة، وفى حلايب 27 دقيقة.