شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة عن نظام الحجز الجديد لاستقلال المترو بعد توجيه الوزير بتطبيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فى 12 معلومات كل ما تريد معرفته عن نظام الحجز الجديد لاستقلال المترو الذى وجه وزير النقل بالبدء فى إجراءات تطبيقه.

1ـ النظام الجديد يتضمن استخدام البطاقات الائتمانية البنكية فى عبور البوابات الإلكترونية بمحطات مترو الأنفاق بدلا من التذاكر الورقية.

2ـ البوابات الإلكترونية ستقوم بخصم قيمة الرحلة مباشرة من البطاقات الائتمانية بدون وجود تذكرة.

3ـ ماكينة الدخول ستقوم بتجنيب أقصى قيمة للتذكرة خلال عبور الراكب منها.

4ـ ماكينة الخروج ستقوم بحساب قيمة الرحلة الفعلية وخصم قيمتها من البطاقة الائتمانية.

5ـ فكرة المشروع تعتمد على وضع "ريدر" على البوابات الإلكترونية يقوم بقراءة البطاقة الائتمانية التى يستخدمها الراكب وخصم قيمة الرحلة.

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6ـ البوابات الإلكترونية ستعمل باستخدام البطاقات الائتمانية بجانب استمرار استخدامها التذاكر الورقية والكارت الذكى.

7ـ وزير النقل وجه بالبدء فى إجراءات الطرح العام بين الشركات العالمية المختلفة لاختيار الشركة التى ستقوم بتنفيذ هذا المشروع وتوريد الـ "سوفت وير وأجهزة الريدر" الخاصة بتطبيقه.

8ـ فكرة المشروع تعتمد على تحصيل قيمة التذكرة من البطاقة الائتمانية مباشرة ثم تحويل هذه القيمة إلى البنك المركزى ليحولها إلى حساب شركة المترو.

9ـ النظام الجديد سيقبل العمل بكافة أنواع البطاقات الائتمانية الخاصة بالبنوك.

10ـ هذا النظام سيخفف الزحام الموجود على شبابيك التذاكر تدريجيا.

11ـ مخطط الاستغناء على صرافى التذاكر الموجودين بشبابيك الحجز بالمحطات تدريجيا مع تطبيق هذا النظام.

12ـ يصبح هذا النظام هو الوحيد المعمول به فى تحصيل قيمة الرحلات بجانب الكارت الذكى الذى سيتم الإبقاء عليه فى استقلال المترو كونه سيتم شحنه آليا من خلال ماكينات "TVM" التى سيتم تركيبها فى كافة المحطات.