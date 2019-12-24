شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة الغذائية" تتعاقد مع الموردين لتوفير السلع لـ 5.22 مليون بطاقة تموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكثف لجنة المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، حاليا عقد الاجتماعات، مع الموردين وكبار المنتجين للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من البطاقات التموينية وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات ،حيث يتم اختيار أفضل العروض فيما يتعلق بسعر السلع وجودتها.

كان تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد كشف أن عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم بلغ 5.22 مليون بطاقة بإجمالي 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بـ 89 مليار جنيه.