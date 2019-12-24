شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة : ارتفاع صادرت مصر من العنب والرمان لـ 233 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقريرالإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، عن موقف حركة صادرات المنتجات الزراعية المصرية وخاصة العنب والرمان لمايقرب من 233 ألف طن ، حيث احتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 113 ألف و319 طن، فى حين احتلت الرمان على المركز الخامس فى الصادرات بإجمالى 119 ألف و 261 طن ، خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 18 ديسمبر الحالي وجارى الشحن .

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن ارتفاع صادرات العنب والرمان بسبب التوسع في فتح أسواق عالمية جديدة ، وتطبيق المنظومة الجديدة ، و تحسن جودة المنتج ، لافتا الى أنه يجرى الشحن والتصدير طبقا للاشتراطات الحجرية، مؤكدا أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة، تضمن زيادة صادرات المنتجات الزراعية لجميع الأسواق العالمية، وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

Advertisements

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، مواصلة تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة .