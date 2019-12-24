وزير العدل يستقبل وكيل أول البرلمان لتهنئته على منصبه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الاثنين، النائب السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، بمقر وزارة العدل؛ لتقديم التهنئة له على توليه منصبه الجديد.

وأعرب المستشار عمر مروان عن بالغ تقديره لمجلس النواب ولكامل أعضائه، والفترة التي قضاها بالمجلس أثناء توليه حقيبة وزارة شئون مجلس النواب.