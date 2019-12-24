الزراعة: التركيز على صغار المزارعين أولوية الوزارة في الفترة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تفاصيل أول اجتماع عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد، أمس الاثنين، في مقر الديوان العام للوزارة.

وقال الصياد لـ"الخليج 365" إن الاجتماع كان لوضع الاستراتيجية الخاصة بتطوير قطاع الإنتاج الداجني والحيواني، مضيفًا أن التركيز الرئيسي في المرحلة المقبلة، سيكون على صغار المزارعين والمربين، ولتأكيد أهمية الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بهم.

وأكد نائب وزير الزراعة، أهمية تحصين الماشية، والترقيم الخاص بها، وفقًا للإمكانيات المتاحة لتحقيق النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

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وأشار الصياد، إلى أن الوزارة تتابع أزمة أسعار بيع المواشي والدواجن، مضيفًا: "الفترة المقبلة، ستشهد جهودًا للحفاظ على المستهلكين والمنتجين".

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