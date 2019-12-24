بالأرقام والتواريخ.. تعرف على افتتاحات "الآثار" في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

شهد عام 2019، افتتاح العديد من المشروعات الأثرية المهمة، في الكثير من المحافظات والمدن المهمة في مصر.

وفيما يلي ننشر بالأرقام، أهم الافتتاحات التي تمت في عام 2019..

- 28 يناير: إقامة مسلتين من صان الحجر بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

- 3 مارس: مشروع خفض المياة الجوفية بكوم الشقافة.

- 3 مارس: الانتهاء من مشروع ترميم مقابر الورديان في الإسكندرية.

- 25 مارس: مشروع خفض منسوب المياة الجوفية بمنطقة كوم أمبو.

- 5 أبريل: مشروع تطوير منطقة آثار أبيدوس بسوهاج.

- 5 أبريل: مشروع خفض المياه الجوفية بالأوزيريون بسوهاج.

- 5 أبريل: ترميم وإعادة رفع تمثال الملك رمسيس الثاني بمنطقة آثار أخميم بمحافظة سوهاج.

- 18 أبريل: استكمال واجهة معبد الأقصر لأول مرة بعد الانتهاء من ترميم وإقامة التمثال الثالث و الأخير من مشروع ترميم وإقامة تماثيل الملك رمسيس الثاني أمام الصرح الأول للمعبد.

- 19 أبريل: فتح معبد الأوبت بالكرنك للزيارة بعد الترميم.

- 2 مايو: افتتاح مسجد فاطمة الشقراء بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة بعد الترميم.

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- 3 مايو: افتتاح مسجدي الكاشف والمجاهدين بمحافظة أسيوط.

- 9 مايو: انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطوير دير سانت كاترين، التي شملت ترميم المكتبة وكنيسة التجلي.

- 28 يونيو: فتح هرم اللاهون بالفيوم للزيارة لأول مرة منذ اكتشافه عام 1889.

- 28 يونيو: فتح مسجد خوند أصلباي بالفيوم بعد الانتهاء من مشروع ترميمه – المسجد مغلق منذ عام 2013.

- 11 يوليو: البدء في أعمال تطوير منطقة شجرة مريم.

- 12 يوليو: نقل التابوت المذهب الخارجي الكبير للملك توت عنخ آمون، من مقبرته بالأقصر إلى المتحف المصري الكبير وخضوعه للترميم لأول مرة منذ اكتشاف المقبرة.

- 13 يوليو: فتح هرم الملك سنفرو المنحني وهرم الكا العقائدي بدهشور للزيارة.

- 14 يوليو: افتتاح متحف نجيب محفوظ التابع لوزارة الثقافة بمبنى تكية أبوالذهب الاثرية بالأزهر.

- 8 أغسطس: نقل مسلة حديقة الأندلس بالزمالك وإقامتها بمدينة العلمين الجديدة.

- 31 أغسطس: فتح متحف الآثار بمدينة طنطا للزيارة بعد تطويره – المتحف مغلق منذ عام 2000.

- 8 سبتمبر: ترميم مقبرتين (TT159 وTT286) بذراع أبو النجا بالأقصر.

- 29 سبتمبر: افتتاح قصر الأمير يوسف كمال بنجع حمادي بعد ترميمه.

- 29 سبتمبر: ترميم دير بضابا بنجع حمادي.​