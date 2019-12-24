محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
تختتم الطرق الصوفية، مساء اليوم الثلاثاء، الاحتفالات بمولد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه، والتي بدأت الثلاثاء الماضي، بمنطقة المشهد الحسيني، بشارع الأزهر.
ويحتفل أبناء الطرق الصوفية، بالليلة اليتيمية لمولد الإمام الحسين، مساء غد الأربعاء، والتي يحييها الشيخ ياسمين التهامي عميد المنشدين.
ويرصد "الخليج 365" عبر السطور التالية أبرز المعلومات عن الليلة اليتيمية لمولد الإمام الحسين:
1 ــ الليلة الختامية هي نهاية الاحتفالات بموالد الأولياء الصالحين.
2 ـ يطلق أبناء الطرق الصوفية مصطلح " الليلة اليتيمية" على الليلة التي تلي الليلة الختامية بموالد الأولياء.
3 ـ أطلقت الطرق الصوفية مصطلح "الليلة اليتيمية" نظرًا لغلق المحال بالمنطقة المحيطة بالاحتفال بعد انتهاء الليلة الختامية بموالد الأولياء.
4 ـ لم يرد مصطلح "الليلة اليتيمية" في الكتاب أو السنة.
5 ـ سميت الليلة الختامية بهذا الاسم بسبب الهدوء الموجود في منطقة الاحتفال بالمولد بعد انتهاء الليلة الختامية.
كانت هذه تفاصيل خبر "اليتيمة".. أبرز المعلومات عن ليلة انتهاء موالد الأولياء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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