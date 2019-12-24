مصر | تجديد حبس اثنين متهمين بالانضمام لتنظيم "داعش"

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تنظر غرفة المشورة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، اليوم، تجديد حبس متهمين اثنين بالانضمام لتنظيم" داعش"، فى القضية رقم 480 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

والمتهمين هما: شادى أشرف محمد السعيد، ومصطفى جمال كامل محمد، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتكدير السلم العام، والتخطيط لخطق وقتل ضباط الشرطة.