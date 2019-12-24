شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل: "ملف الأسرة" بوابة العبور للحصول على الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، إن ملف الأسرة الذى يتم فتحه للمنتفع بمجرد عملية التسجيل يكون بمثابة بوابة للعبور نحو استدامة الحصول على الخدمة داخل مراكز ووحدات ومستشفيات التأمين الصحى.

وأوضحت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الملف يمكن المنتفع وأسرته من عمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة للكشف والعلاج وصرف الدواء من الصيدليات المخصصة للتأمين.

وأضافت منظومة التأمين الصحى، أن الوحدات الصحية مفتوحة أمام المنتفعين للتسجيل داخل المنظومة، مشيرة إلى أن التسجيل مجانى لجميع أفراد الأسرة على أن يكون المنتفع معة بطاقة الرقم القومى وشهادات ميلاد الرقم القومى للأطفال.