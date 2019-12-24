شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة الاقتصادية التركية تتسبب فى غلق المحال التجارية بأنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، عن رئيس غرفة أنقرة لبائعي السميط فى تركيا، سافاش ديليباش، تأكيده أن العام الأخير شهد إغلاق 64 بائعًا لمحالهم، مشيرًا إلى أن هؤلاء البائعين يعانون ضائقات اقتصادية، ولا يستطيعون العمل مثلما كان الأمر فى الماضى.

رئيس غرفة أنقرة لبائعى السميط فى تركيا، قال إن العام الماضى كان شوال الدقيق بـ90 ليرة، أما الآن فأصبح بـ140 - 150 ليرة تركية، وارتفع سعر كيلو السمسم من 9 ليرات إلى 16 ليرة. كما ارتفعت تكاليف الكهرباء والغاز الطبيعى، وتكاليف الإيجار.

وأشار رئيس غرفة أنقرة لبائعى السميط فى تركيا، إلى أن بائعى السميط بأنقرة يأملون من رئيس بلدية أنقرة منصور يافاشن حل مشاكلهم، موضحًا أن سعر الواحدة فى أنقرة 1.5 ليرة، لن تكون كافية لسداد تكاليفها.

وتابع رئيس غرفة أنقرة لبائعى السميط فى تركيا: فيما قبل، كانت أكبر مشكلات بائعي السميط، هى إيجار المحل. أما الآن فتكاليف الكهرباء والغاز الطبيعى، تخطت مشكلة الإيجار، مناشدًا السلطة الحاكمة حل مشكلاتهم.