شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: خفض مقدمات تعاقد أراضى التقنين لـ10% بدلا من 25 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن الفترة الحالية بمثابة فرصة ذهبية لكل المواطنين الذين تقدموا بطلبات التقنين فى ظل التوجيهات الصادرة للجان المختصة بإعادة التسعير ليكون هناك تخفيض وعدم مغالاة فى الأسعار، وأيضاً خفض مقدمات التعاقد إلى 10 % بدلاً من 25 % من إجمالى ثمن الأرض.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك 53 عقداً سيتم توزيعهم ضمن الدفعة الأولى من الذين تم تقنين أوضاعهم، لافتاً إلى كافة التسهيلات الممكنة التى لا تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة ومنها رفع رسوم المرافق ومراجعة أسباب رفض بعض الطلبات لإمكانية إدراج القانونى منها.

وقال المحافظ، إن هناك إجراءات رادعة للمتقاعسين من أصحاب طلبات التقنين الذين لم يقوموا خلال الفترة الحالية بدفع رسوم الفحص والمعاينة، حيث سيتم تنظيم حملات مكبرة بكل حزم لإزالة أى مساكن أو مبانى من أجل استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها.