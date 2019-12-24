شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة أسبانية ترتدى بدلة تصور أعضاء الجسم البشرى لإيضاح علم التشريح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكرت معلمة اسبانية طريقة جديدة لتعليم علم التشريح لطلابها من خلال ارتداء ملابس مرسوم عليها مكان الأعضاء.





وذكرت جريدة الديلى ميل البريطانية ، أن فيرونيكا دوكي ارتدت ذلك الزى أمام طلابها الذين يبلغون من العمر 9 بإحدى المدراس فى بلد الوليد بإسبانيا، حيث يظهر مكان كل عضو في الجسم لمساعدة طلابها على التعلم والتذكر.

شارك مايكل ، زوجها الصور على الإنترنت، وعلق قائلاً: "فخور جدًا ببركان الأفكار لدى زوجتى.. اليوم شرحت علم التشريح لطلابها بطريقة مبتكرة".

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ونالت المعلمة التى ساعدت طلابها فى فهم درس التشريح إعجاب الآلاف عبر الإنترنت لجهودها، حيث تنوعت التعليقات ما بين الرائع والمذهل والذكي والبراعة، وأنه بالتأكيد لم ينس الطلاب هذا فى حياتهم.

قالت فيرونيكا ، التي تقوم بتدريس العلوم والفن والإنجليزية والإسبانية ، لبريد باندا إنها شاهد تلك البدلة على الإنترنت و اعتقدت أن الأمر يستحق المحاولة.