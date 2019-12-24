شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تمنح المدارس الرسمية بالمديريات أحقية متابعة المدارس الدولية الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تكلف إدارة المدارس الرسمية للغات بديوان المديرية بالتنسيق مع الإدارات التعليمية التى تقع فى نطاقها المدارس الدولية الرسمية بمتابعة هذه المدارس سواء التى تمنح شهادة الـ" ig " أو الـ"ib" إداريا وفنيا آسوة بما يتم مع المدارس الخاصة الدولية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الراعية" مؤسسة المدارس الدولية ـ مؤسسة جريد لاند ـ مؤسسة أوزيس"، وفقا للبروتوكولات الموقعة فى هذا الشأن.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن مشروعات المدارس الدولية من المشروعات الرائدة التى تبنتها الوزارة، والقرار يأتى حرصا على متابعة المدارس من الناحية الإدارية والفنية لضمان نجاحها واستمراريتها يما يتوافق مع الهدف الذى تم إنشائها من أجله وفى ضوء تنظيم الأعمال الإدارية الفنية.

وكانت وزارة التربية والتعليم افتتحت عدة مدارس دولية حكومية تمنح الشهادات الدولية مقابل رسوم مصروفات تصل إلى 15 ألف جنيه فقط فى العام، فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والدقهلية والغربية ودمياط وبورسعيد".