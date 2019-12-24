شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان يتصاعد.. ارتفاع حالات التعذيب لـ840 حالة فى سجون تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع "تركيا الآن"، التابع للمعارضة التركية، أن منظمات حقوق الإنسان في تركيا، كشفت عن ارتفاع عدد شكاوى السجناء من التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون التركية فى عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، إلى 840 شكوى خلال 11 شهرًا من العام الجارى.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن نقابة المحامين بأنقرة نظمت بالاشتراك مع مؤسسة حقوق الإنسان التركية، وجمعية المحامين المعاصرين بأنقرة، والاتحاد الثورى 78، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا للمطالبة بالحرية للمعتقلين على قضايا سياسية، وشارك فى المؤتمر النائب عن حزب الشعوب الديمقراطى، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركى، عمر فاروق جرجرلى أوغلو، وأستاذ القانون الدكتور متهات سانجار.

ولفت موقع تركيا الآن، إلى أن هناك أنباء ومعلومات عن زيادة ممارسة القمعية من قبل الحكومة بحق السجناء، بهدف الضغط على الأشخاص ومعاقبتهم وإجبارهم على الاعتراف بما ليس الحقيقة، مشيرا إلى أن هناك 840 سجينًا قدموا شكاوى من التعذيب وسوء المعاملة داخل السجون، خلال 11 شهرًا ماضيين، مؤكدة أن إدارات السجون لا تلتزم بالقواعد ولا يتم محاسبة المسئولين .