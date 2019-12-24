شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق جامعة عين شمس اليوم الثلاثاء، قافلتها التنموية الشاملة لمحافظة أسيوط، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، و اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط و برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عبد الناصر سنجاب ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.

وتأتى القافلة بتنسيق الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش و إشراف سهيل حمزة ، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة .

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وتستمر القافلة على مدار ثلاثة أيام لخدمة أهالى مركز أبو تيج قرية النخيلة، حيث يتم تقديم الخدمات الطبية الشاملة بالمجان من خلال أطباء جامعة عين شمس و بالتعاون مع مستشفى منقباد العسكرى، بالإضافة إلى محور الأمية و تعليم الكبار ، و ندوات التوعية متعددة الموضوعات ، فضلاً عن تقديم عدد من الخدمات العينية.