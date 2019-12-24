شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. انطلاق قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر
وتأتى القافلة بتنسيق الدكتور أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية والدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش و إشراف سهيل حمزة ، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة .
وتستمر القافلة على مدار ثلاثة أيام لخدمة أهالى مركز أبو تيج قرية النخيلة، حيث يتم تقديم الخدمات الطبية الشاملة بالمجان من خلال أطباء جامعة عين شمس و بالتعاون مع مستشفى منقباد العسكرى، بالإضافة إلى محور الأمية و تعليم الكبار ، و ندوات التوعية متعددة الموضوعات ، فضلاً عن تقديم عدد من الخدمات العينية.
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