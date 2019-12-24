شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: بدء توريد 10 آلاف طن دواجن يناير المقبل لطرحها بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه خلال 2020/2019 تم التعاقد على 20 ألف طن دواجن وجار توريد 10 آلاف طن حاليا، بجانب أنه سيتم توريد 10 آلاف طن بداية من يناير 2020، مقارنة بـ 50 ألف طن دواجن تم تدبيرها بالأمر المباشر خلال العامين الماضيين، حيث يتم طرح المنتجات فى المجمعات الاستهلاكية بجانب طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت افتتاح ما يقرب من 210 منافذ من مشروع جمعيتى ضمن المرحلة الثالثة من إجمالى عدد منافذ هذه المرحلة البالغ 1800 فرع، كما يتم إجراء المعاينات النهائية لباقى فروع هذه المرحلة وتسليمهم ماكينات صرف السلع التموينية وصرف سلع نقاط الخبز، حيث يتم إنشاء الفرع فى مكان يبعد عن أى محل تموينى آخر بمسافة لا تقل عن 500 متر، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تبنى خطة لإنشاء المنافذ السلعية وفقا لاحتياجات كل منطقة.