شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرشدين السياحيين: سنقدم استشكال على حكم بطلان الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
وأكد النحلة، فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 " ، أن المجلس الحالى والوضع فى النقابة مستمر كما هو دون تغيير، لحين صدور الحكم القضائى النهائى، فى الاستشكال على الحكم.
كانت محكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت حكم فى الدعوى رقم 33901 لسنة 73 ق، بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس النقابة للمرشدين السياحيين المنتهى ولايته في 14/6/2018، بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخابات النقابة العامة المقرر لها يوم 15/4/2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات التي تمت يوم 25/4/2019.
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