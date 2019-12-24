أخبار مصر

نقيب المرشدين السياحيين: سنقدم استشكال على حكم بطلان الانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرشدين السياحيين: سنقدم استشكال على حكم بطلان الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن النقابة ستتخذ الاجراءات اللازمة للاستشكال على الحكم القضائى الصادر، من محكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى رقم 33901 لسنة 73 ق، ببطلان إجراء انتخابات النقابة، وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار.

 

وأكد النحلة، فى تصريحات خاصة لـ  "الخليج 365 " ، أن المجلس الحالى والوضع فى النقابة مستمر كما هو دون تغيير، لحين صدور الحكم القضائى النهائى، فى الاستشكال على الحكم.

 

Advertisements

كانت محكمة القضاء الإدارى، قد أصدرت حكم فى الدعوى رقم 33901 لسنة 73 ق، بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس النقابة للمرشدين السياحيين المنتهى ولايته في 14/6/2018، بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية لانتخابات النقابة العامة المقرر لها يوم 15/4/2019، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان قرار إعلان نتيجة الانتخابات التي تمت يوم 25/4/2019.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المرشدين السياحيين: سنقدم استشكال على حكم بطلان الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا