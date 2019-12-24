شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن :استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الإشراف على حج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى استمرار تلقى طلبات الراغبين فى الإشراف على حج الجمعيات الاهلية للموسم المقبل 2020 حتى نهاية الأسبوع المقبل .

واعتمدت الوزارة مؤخرا القواعد المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام، حيث تم فتح باب التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من 15 ديسمبر وحتى 2 يناير المقبل

وتقدم طلبات الإشراف يدوياً للمديرية التابع لها المرشح خلال الفترة المذكورة، وفقاً لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg ويتم استيفائه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية بالإضافة الى كافة المستندات اللازمة للترشيح والمتمثلة فى "الشهادة الطبية التى تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية ، صورة المؤهل الدراسى ، صحيفة الحالة الجنائية ، بطاقة الرقم القومى ،محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو ، صورة لائحة النظام الأساسى للجمعية".