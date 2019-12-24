شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 24/12/2019 بمصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 11 20

دمنهور 12 20

الإسكندرية 12 21

بلطيم 12 20

مطروح 12 18

السلوم 11 18

سيوة 08 19

بورسعيد 14 21

دمياط 13 21

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 12 22

السويس 13 22

العريش 10 23

رفح 09 21

رأس سدر 10 23

نخل - 01 21

نويبع 15 23

طابا 13 22

كاترين 02 18

الطور 09 22

شرم الشيخ 16 26

الغردقة 11 24

مرسى علم 12 25

الفيوم 08 21

بنى سويف 08 21

المنيا 05 21

أسيوط 06 22

سوهاج 07 22

قنا 08 22

الأقصر 08 23

أسوان 08 23

أبو سمبل 09 22

الوادي الجديد 05 22

شلاتين 19 28

أبو رماد 20 27

حلايب 20 26

رأس حدربة 21 26

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 30

المدينة 13 28

الرياض 08 22

المنامة 18 21

أبوظبي 08 22

الدوحة 17 23

الكويت 08 22

دمشق 06 16

بيروت 14 21

عمان 06 16

القدس 09 16

غزة 14 22

بغداد 11 21

مسقط 17 24

صنعاء 04 22

الخرطوم 16 33

طرابلس 12 17

تونس 12 19

الجزائر 10 19

الرباط 10 22

نواكشوط 18 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 03 11

إسطنبول 07 12

إسلام أباد 02 16

نيودلهي 07 19

جاكرتا 24 32

بكين - 06 2

كوالالمبور 24 32

طوكيو 03 11

أثينا 06 15

روما 04 14

باريس 06 12

مدريد 05 13

برلين 05 08

لندن 06 11

مونتريال - 06 - 02

موسكو 01 07

نيويورك - 02 - 01

واشنطن - 02 09