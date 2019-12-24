شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تُصبح حول معدلاتها بالنسبة لهذا الوقت من العام، ويكون الطقس بارداً نسبياً في أغلب المناطق، ولطيفاً في الاغوار والبحر الميت والعقبة.، وتهب رياح جنوبية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تثير الغبار والأتربة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من المملكة.

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وفي خليج العقبة، الرياح: جنوبية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً في أغلب المناطق، وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة، وتتهيأ الفرصة مع ساعات الليل المتأخرة لهُطول زخات محليّة من الأمطار في أقصى شمال المملكة.

الطقس فى فلسطين

يقترب منخفض جوي من البلاد تدريجياً وتندفع رياح جنوبية غربية قوية على البلاد بحيث تحمل معها الغبار في الجنوب والوسط، ويطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة ، وفي ساعات الليل المتأخر تبدأ الأمطار بالهطول في شمال البلاد والسواحل الشمالية ،وتكون الهطولات غزيرة ورعدية أحياناً مع رياح نشطة وأجواء باردة في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية.