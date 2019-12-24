شكرا لقرائتكم خبر عن محمود التهامى: لا أتقاضى أجرا على إحياء الليالى الختامية بالموالد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين، صحة ما تردد عن تقاضيه أى أجر عن إحياء الحفلات الختامية فى أى مولد لأولياء الله الصالحين أو آل البيت.

وقال خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية "dmc"، إنه لا يتقاضى أى أجر لحفلات الموالد الكبرى فى مصر، موضحا: " إحيائى لحفلات الليالي الختامية بالموالد مجانا، كما أنه يتم تجهيز الساحة وتأمين كافة الجماهير الغفيرة المشاركة فى إحياء الليلة الختامية".

واضاف: "أنا مبرحش عند أحد ولكنى أروح للسيدة زينب وسيدنا الحسين، ومن قبلى والدى فهو لم يكن يتقاضى أى أجر مقابل إحيائه للليالى الختامية فى أى مولد، وهى سمة فى العائلة من جدى الأكبر الذى كان عضوا فى لجنة الفتوى بالأزهر".

وأوضح: "أتمنى أكون أهل لكل كلمة أقولها فى أى مولد، فقد تخرجت فى جامعة الأزهر وأنا أزهرى على المذهب المالكي".

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ويحتفل المصريون غدًا الثلاثاء بالليلة الختامية لمولد الحسين رضي الله عنه، إذ بدأت فعاليات الاحتفال بالمولد منذ أكثر من أسبوع، ويستمر إلى ما بعد الليلة الختامية للمولد الشريف.