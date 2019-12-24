شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كريمة: الإسلام لا يمنع ولاية المرأة.. ومشورة أم سلمة بالحديبية اطفأت الفتنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنه لا يوجد منع أو حظر فى الإسلام لولاية المرأة أو مشاركتها الإيجابية فى أى مجال، حيث إن الإسلام يعلى من مكانة المرأة.
وأضاف كريمة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ المشورة من الرجل والمرأة، كما أن أم سلمة في صلح الحديبية أعطت مشورة انطفأت بها فتنة .
وأكد أحمد كريمة أنه لا يمكن أن يعتد أحد برأى السلفية الوهابية فى تمكين ومشاركة المرأة لأنهم يستدلون جهلا بمقولة لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
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