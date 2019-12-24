الإداري يلغي قرار منع الصحفيين المحالين للتحقيق من دخول النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفية حنان عبدالله، والمطالبة بوقف قرار منعها من دخول نقابة الصحفيين لحين الانتهاء من التحقيق معها، وإحالة الشق الموضوعي من الدعوى لهيئة المفوضين.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٨٩٧٨ لسنة ٧٤ قضائية، كل من نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس الإدارة.

وذكرت المحكمة بأنه لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، وأن قرار المنع من دخول النقابة صدر بالمخالفة لقانون النقابة، وخاصة المادة ٧٧ و٨٠ من القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠.