مصر | نشرة حوادث الخليج 365: مسن يقتل زوجته وانتحار طالب المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: مسن يقتل زوجته وانتحار طالب المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

مسن يضرب زوجته حتى الموت بالبحيرة.. و"السبب صادم"

تعدى مسن على زوجته بعصا خشبية حتى لقيت مصرعها بقصد تأديبها في البحيرة، وألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهم.

بسبب خلافات عائلية.. مسجل خطر يشعل النار في سيارة زوج طليقته بالمطرية

وتمكن ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطل أشعل النار فى سيارة زوج طليقتة بالمطرية.

28 يناير.. استكمال مرافعة الدفاع عن 9 متهمين باستعراض القوة ضد ضابط شرطة بـ "أحداث الموسكي"

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة محاكمة 9 متهمين باستعراض القوة واستغلالها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث الموسكي".. لجلسة 28 يناير المقبل لاستكمال للمرافعة، صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفى.

تشريح جثة طالب انتحر بإلقاء نفسه من شرفة منزله بالمطرية

وكلفت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة طالب انتحر بإلقاء نفسه من الطابق السادس من شرفة منزله، وارسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف علي ملابسات الحادث واذا كان يوجد شبة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك، كما أمرت النيابة باستدعاء أسرة المتوفي للاستماع الي اقوالهم.

